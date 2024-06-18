Держдеп США: вимоги путіна суперечать здоровому глузду

"Умови", озвучені російським президентом володимиром путіним 14 червня, зокрема вимога про роззброєння України, суперечать здоровому глузду і Статуту ООН. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 17 червня, пише УНН.

Речник Держдепу звернувся до питання Саміту миру, до якого приєдналася і віце-президент США Камала Гарріс, "щоб обговорити рамкові принципи щодо миру в Україні". "Учасники заходу підтвердили свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Вони обговорили життєво важливу співпрацю у сфері глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки та катастрофічних гуманітарних наслідків війни", - вказав Міллер.

У москві президент путін мав інший меседж: ще одна максималістська заява, яка закликала Україну віддати навіть більшу частину своєї суверенної території, ніж те, що зараз окупована росією, ще до початку переговорів. Президент путін вимагав від України погодитися на роззброєння, щоб вона була вразливою до майбутньої агресії з боку росії. Жодна відповідальна нація не може сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить базовій моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду. Зрозуміло, що росія не готова до будь-яких серйозних, добросовісних дискусій. Дії росії демонструють це особливо чітко, оскільки вона продовжує свої кампанії бомбардування критичної інфраструктури України, погрожує кораблям у Чорному морі та примусово переміщує десятки тисяч українських дітей - зазначив Міллер.

На прохання прокоментувати те, що не всі країни-учасники підписали підсумкове комюніке саміту, речник Держдепу відповів, що вважає кількість учасників та підписантів значною.

"Кожна країна має говорити за себе, і кожна країна має ухвалювати рішення для себе. Але якщо подивитися на підтримку, яку отримала Україна, було понад 90 країн, які відвідали цей Саміт миру. Було понад 80 країн і міжнародних організацій, які підписали заключне комюніке. Ми вважаємо, що обидві ці цифри є дуже значним доказом підтримки України, і не просто для миру, а для справедливого і тривалого миру, те, що, як ми завжди чітко заявляли, є важливим. І ми збираємося продовжувати працювати, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, щоб захистити себе зараз, та ми збираємося продовжувати працювати, щоб спробувати забезпечити справедливий і тривалий мир. І ми вітаємо підтримку десятків і десятків інших країн світу в цьому контексті", - наголосив він.

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