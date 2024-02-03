Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire
США одобрили продажу 386 ракет "Хеллфайр" и военного оборудования на сумму 150 миллионов долларов Нидерландам для усиления безопасности союзника по НАТО.
В ДР Конго обстреляли вертолет ООН
Двое миротворцев ООН были серьезно ранены, когда их вертолет был обстрелян вблизи Гомы на востоке ДР Конго.
В Киевской области появится новый индустриальный парк
В селе Ракитное Белоцерковского района Киевской области будет построен новый индустриальный парк, который создаст около 650 рабочих мест в металлургической, машиностроительной, пищевой и других перерабатывающих отраслях с общим объемом инвестиций 735 млн. грн. в течение трех лет.
Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС
Чешская Республика призвала союзников закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС из-за низкого уровня производства снарядов в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины.
Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции
Президент Турции Эрдоган назначил нового председателя Центрального банка Фатиха Карахана, который ранее занимал должность заместителя председателя, вместо подавшего в отставку Хафиза Хайе Эркана.
До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов
По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, до марта ЕС поставит Украине 52% из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.
Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование относительно гибели двух французов на Херсонщине
Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование гибели двух французских граждан, которые погибли в результате удара российского беспилотника в Херсонской области Украины.
Байден и глава Пентагона сделали заявления относительно ударов США по Ираку и Сирии
Вооруженные силы США нанесли удары по семи целям в Ираке и Сирии, которые использовались поддерживаемыми Ираном боевиками, в ответ на ракетный обстрел в Ираке, в результате которого погибли трое американских военнослужащих.
ПЦУ изъяла из числа святых Александра Невского
Синод Православной Церкви Украины решил изъять святого князя Александра Невского из церковного календаря и вместо него чествовать другого Александра 23 ноября, поскольку Александр Невский сейчас в Украине воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура.
Квентин Тарантино пригласил Брэда Питта сыграть в своем последнем фильме - The Hollywood Reporter
Брэд Питт может сыграть главную роль в предстоящем фильме Квентина Тарантино "Кинокритик", который, как сообщается, станет 10-м и последним фильмом Тарантино.