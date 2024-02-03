Держдеп США схвалив продаж Нідерландам ракет класу "повітря-земля" Hellfire

Держдеп Сполучених Штатів схвалив угоду щодо продажу Нідерландам ракет класу "повітря-земля" Hellfire та військового обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів. Про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки, що входить до складу Пентагону, передає УНН.

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Уточнюється, що уряд Нідерландів запросив можливість закупівлі 386 ракет цього зразка та допоміжного обладнання.

Можлива угода з продажу сприятиме реалізації завдань США у сфері зовнішньої політики, зміцнивши безпеку союзника по НАТО підкреслили в Пентагоні.

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