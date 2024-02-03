Держдеп США схвалив продаж Нідерландам ракет класу "повітря-земля" Hellfire
Київ • УНН
США схвалили продаж 386 ракет "Хеллфайр" і військового обладнання на суму 150 мільйонів доларів Нідерландам для посилення безпеки союзника по НАТО.
Держдеп Сполучених Штатів схвалив угоду щодо продажу Нідерландам ракет класу "повітря-земля" Hellfire та військового обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів. Про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки, що входить до складу Пентагону, передає УНН.
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Уточнюється, що уряд Нідерландів запросив можливість закупівлі 386 ракет цього зразка та допоміжного обладнання.
Можлива угода з продажу сприятиме реалізації завдань США у сфері зовнішньої політики, зміцнивши безпеку союзника по НАТО
Снаряди, озброєння та кібербезпека: Нідерланди виділили 122 мільйони євро на допомогу Україні30.01.24, 11:40 • 29452 перегляди