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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте и потерях оккупантов

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 21:11  •  3661 просмотра

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Украинские защитники отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях. Самые интенсивные бои произошли на Покровском и Кураховском направлениях, где было уничтожено значительное количество вражеской техники и живой силы.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Как сообщают в Генштабе, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН.

«Всего с начала этих суток (18 сентября - ред.) произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Более 50% от общего количество боев произошли на Покровском и Кураховском направлениях», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники остановили все 15 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отражали три наступательные действия оккупационных войск в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. В настоящее время одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили все четыре атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 12 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отбиты.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Николаевки, Красного Яра, Воздвиженки, Миролюбовки и Мариновки. Наши защитники отбили 37 штурмов, еще два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 310 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Также уничтожены три танка, три боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники. Еще пять танков, одна ББМ, две артиллерийские системы и 15 автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении враг совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Первого, Украинской, Цукурино, Дального, Георгиевки и Константиновки. Тридцать восемь боестолкновений завершено, еще два - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожен один танк и боевая бронированная машина.

На Времовском направлении противник шесть раз атаковал наши подразделения возле Катериновки и Богоявленки. Сейчас еще продолжаются четыре атаки оккупантов.

На других направлениях - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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