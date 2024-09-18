Армия рф с начала суток сбросила на Украину 79 авиабомб и запустила более 500 беспилотников
Киев • УНН
Российские захватчики совершили 59 авиаударов по территории Украины, использовав 79 управляемых авиационных бомб. Оккупанты также применили 532 дроны-камикадзе и провели почти 3300 обстрелов позиций украинских войск.
Оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
«Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб», - говорится в сводке.
Кроме этого, по данным Генштаба, оккупанты привлекли для поражения 532 дрона-камикадзе и осуществили почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На фронті кількість боїв зросла до 103, армія рф вдарила 16 КАБами по курській області - Генштаб 18 сентября 2024, 14:32 • 13111 просмотров