Армия рф с начала суток сбросила на Украину 79 авиабомб и запустила более 500 беспилотников

Оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб», - говорится в сводке.

Кроме этого, по данным Генштаба, оккупанты привлекли для поражения 532 дрона-камикадзе и осуществили почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

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