На фронте количество боев возросло до 103, армия рф ударила 16 КАБами по курской области - Генштаб

На фронте по состоянию на 16:00 количество боевых столкновений возросло до 103. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. С начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов шестнадцатью КАБами по Курской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

На Харьковском направлении противник при поддержке авиации пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Кругляковки и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского и Макеевки. Семь боестолкновений завершились, еще два - продолжаются.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Один штурм украинские воины отбили, еще одно боестолкновение - продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили три атаки российских захватчиков вблизи Часового Яра и Ступочек. В то же время, авиация противника нанесла удары КАБАми и НАРАми по Часовому Яру и Дружковке.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дачное, Щербиновка, Нелиповка и Нью-Йорка. По Щербиновке и Иванополью оккупанты дважды ударили КАБами.

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На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Михайловки и Красного Яра. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, три боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковали 26 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Украинск, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Двадцать три попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось пять вражеских атак неподалеку Катериновки и Богоявленки. Три боя еще не завершились.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя. В то же время, вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Пятихаткам и Жеребянкам.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

Также четыре раза враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Также в Генштабе указали, что продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли двенадцать ударов шестнадцатью КАБами по собственной территории.

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