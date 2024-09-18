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На фронті кількість боїв зросла до 103, армія рф вдарила 16 КАБами по курській області - Генштаб

На фронті кількість боїв зросла до 103, армія рф вдарила 16 КАБами по курській області - Генштаб

Київ • УНН

 • 18013 перегляди

Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони України відбивають численні атаки російських окупантів, стримуючи їх просування на різних ділянках фронту.

На фронті станом на 16:00 кількість бойових зіткнень зросла до 103. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів шістнадцятьма КАБми по Курській області. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає УНН

На Харківському напрямку противник за підтримки авіації намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти дев’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Кругляківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського та Макіївки. Сім боєзіткнень завершилися, ще два - тривають.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Один штурм українські воїни відбили, ще одне боєзіткнення – продовжується.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три атаки російських загарбників поблизу Часового Яра та Ступочок. Водночас, авіація противника завдала ударів КАБАми та НАРАми по Часовому Яру та Дружківці.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Дачне, Щербинівка, Неліпівка та Нью-Йорка. По Щербинівці та Іванопіллю окупанти двічі вдарили КАБами.

Ще плюс 1130 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога18.09.24, 07:03 • 28519 переглядiв

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Михайлівки та Красного Яру. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, три боєзіткнення – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакували 26 разів у бік населених пунктів Цукурине, Українськ, Георгіївка, Дальнє та Костянтинівка. Двадцять три спроби окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак неподалік Катеринівки та Богоявленки. Три бої ще не завершилися.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя. Водночас, ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по П’ятихатках та Жереб’янках.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Також чотири рази ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Такж в Генштабі вказали, що триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів шістнадцятьма КАБми по власній території.

В ООН відреагували на заклик України щодо гуманітарної допомоги цивільним у курській області17.09.24, 17:11 • 24295 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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