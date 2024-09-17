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В ООН відреагували на заклик України щодо гуманітарної допомоги цивільним у курській області

В ООН відреагували на заклик України щодо гуманітарної допомоги цивільним у курській області

Київ • УНН

 • 24295 перегляди

ООН розглядає можливість гуманітарного реагування в курській області на запрошення України. Остаточне рішення залежить від дозволу російської влади.

В ООН готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області. Але щоб це зробити, організації потрібен дозвіл рф. Про це повідомляє "Голос Америки", пише УНН.

Деталі

Речник ООН, Стефан Дюжаррік, підтвердив, що організація готова розглянути можливість гуманітарного реагування на запрошення МЗС України, але остаточне рішення залежить від дозволу російської влади.

Водночас, Міжнародний комітет Червоного Хреста на запрошення України поки не відреагував.

Нагадаємо

МЗС України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в курській області росії. Україна наголошує на дотриманні міжнародного гуманітарного права та забезпеченні прав цивільного населення.

Тим часом росія вважає провокацією запрошення Києвом ООН і Червоного Хреста в Курську область. МЗС України заявило, що така реакція свідчить про зневагу рф до власного народу та страх перед міжнародними спостерігачами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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