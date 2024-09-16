В рф назвали провокацією заклики до ООН та МКЧХ долучитись до гуманітарних зусиль у курській області: у МЗС України відреагували
Київ • УНН
росія вважає провокацією запрошення Києвом ООН і Червоного Хреста в Курську область. МЗС України заявило, що така реакція свідчить про зневагу рф до власного народу та страх перед міжнародними спостерігачами.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що запрошення Києва представників Червоного Хреста та ООН долучитись до гуманітарного реагування у курській області є нібито "провокацією". Своєю чергою у МЗС України вказали, що така реакція кремля свідчить про зневагу росії до власного народу, повідомляє УНН.
Як сказав пєсков, якого зацитували російські ЗМІ, рф вважає запрошення представників ООН і Червоного Хреста на зайняті ЗСУ території курської області провокацією і сподівається, що обидві організації дадуть "тверезу оцінку" цим заявам.
В МЗС України відреагували.
Реакція кремля на пропозицію України долучити ООН та МКЧХ до гуманітарних зусиль у курській області свідчить про зневагу росії до власного народу та його гуманітарних потреб, а також про страх перед тим, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію. Досить промовисто
Контекст
МЗС України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в курській області росії.