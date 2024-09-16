В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что приглашение Киева представителей Красного Креста и ООН приобщиться к гуманитарному реагированию в курской области является якобы "провокацией". В свою очередь в МИД Украины указали, что такая реакция кремля свидетельствует о пренебрежении россии к собственному народу, сообщает УНН.

Как сказал песков, которого зацитировали российские СМИ, рф считает приглашение представителей ООН и Красного Креста на занятые ВСУ территории курской области провокацией и надеется, что обе организации дадут "трезвую оценку" этим заявлениям.

В МИД Украины отреагировали.

Реакция кремля на предложение Украины привлечь ООН и МККК к гуманитарным усилиям в курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям, а также о страхе перед тем, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию. Достаточно красноречиво - написал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X.

Контекст

МИД Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области россии.