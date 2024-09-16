Україна звернулась до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування у курській області

МЗС України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в курській області росії, йдеться у заяві українського дипломатичного відомства, передає УНН.

Як зазначили в МЗС, Україна, дотримуючись всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

У відомстві вказали, що з перших днів Курської операції, Сили Оборони України проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, можливість виїзду з районів бойових дій.

Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території курської області, МЗС України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідну ноту