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Україна звернулась до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування у курській області

Україна звернулась до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування у курській області

Київ • УНН

 • 106015 перегляди

МЗС України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в курській області росії. Україна наголошує на дотриманні міжнародного гуманітарного права та забезпеченні прав цивільного населення.

МЗС України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в курській області росії, йдеться у заяві українського дипломатичного відомства, передає УНН.

Як зазначили в МЗС, Україна, дотримуючись всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

У відомстві вказали, що з перших днів Курської операції, Сили Оборони України проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, можливість виїзду з районів бойових дій.

Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території курської області, МЗС України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідну ноту

- йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо

росія не зверталась щодо гуманітарного коридору з курської області. Україна оголосила про таку можливість, але росія не зробила необхідних кроків.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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