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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 07:36  •  25066 просмотра

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МИД Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области россии. Украина подчеркивает соблюдение международного гуманитарного права и обеспечение прав гражданского населения.

МИД Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области россии, говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства, передает УНН.

Как отметили в МИД, Украина, соблюдая все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов курской области, неуклонно придерживается взятых на себя международных обязательств в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий.

В ведомстве указали, что с первых дней Курской операции, Силы Обороны Украины проявили высокий профессионализм и полное соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории курской области получали и получают гуманитарную помощь, возможность выезда из районов боевых действий.

Принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основных прав человека на территории курской области, МИД Украины обратилось к Организации Объединенных Наций присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на указанной территории и направило ООН соответствующую ноту

- говорится в заявлении МИД.

Напомним

россия не обращалась по гуманитарному коридору из курской области. Украина объявила о такой возможности, но россия не сделала необходимых шагов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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