В ООН готовы прибыть на контролируемую Украиной территорию Курской области. Но чтобы это сделать, организации нужно разрешение рф. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Представитель ООН, Стефан Дюжаррик, подтвердил, что организация готова рассмотреть возможность гуманитарного реагирования по приглашению МИД Украины, но окончательное решение зависит от разрешения российских властей.

В то же время, Международный комитет Красного Креста на приглашение Украины пока не отреагировал.

Напомним

МИД Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области россии. Украина подчеркивает соблюдение международного гуманитарного права и обеспечение прав гражданского населения.

Тем временем россия считает провокацией приглашение Киевом ООН и Красного Креста в курскую область. МИД Украины заявил, что такая реакция свидетельствует о пренебрежении рф к собственному народу и страхе перед международными наблюдателями.