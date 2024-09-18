Армія рф від початку доби скинула на Україну 79 авіабомб та запустила понад 500 безпілотників
Київ • УНН
Російські загарбники здійснили 59 авіаударів по території України, використавши 79 керованих авіаційних бомб. Окупанти також застосували 532 дрони-камікадзе та провели майже 3300 обстрілів позицій українських військ.
Окупанти від початку доби завдали по території України 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
"Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар із використанням однієї ракети, 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб", - йдеться у зведенні.
Крім цього, за даними Генштабу, окупанти залучили для ураження 532 дрони-камікадзе та здійснили майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На фронті кількість боїв зросла до 103, армія рф вдарила 16 КАБами по курській області - Генштаб 18.09.24, 17:32 • 18013 переглядiв