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Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті та втрати окупантів

Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті та втрати окупантів

Київ • УНН

 • 18589 перегляди

Українські захисники відбили численні атаки противника на різних напрямках. Найінтенсивніші бої відбулися на Покровському та Курахівському напрямках, де було знищено значну кількість ворожої техніки та живої сили.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Як повідомляють у Генштабі, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках, передає УНН.

"Загалом від початку цієї доби (18 вересня - ред.) відбулося 153 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Більше 50% від загальної кількість боїв відбулися на Покровському та Курахівському напрямках", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники зупинили всі 15 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. Два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали три наступальні дії окупаційних військ у районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На цей час одне бойове зіткнення ще продовжується.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої гори. Сили оборони зупинили усі чотири атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 12 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Миколаївки, Красного Яру, Воздвиженки, Миролюбівки та Маринівки. Наші захисники відбили 37 штурмів, ще два боєзіткнення продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 310 окупантів, з них 120 - безповоротно. Також знищено три танки, три бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки. Ще п’ять танків, одну ББМ, дві артилерійські системи та 15 автомобілів було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Першого, Українська, Цукуриного, Дального, Георгіївки та Костянтинівки. Тридцять вісім боєзіткнень завершено, ще два - досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 70 осіб. Також знищено один танк і бойову броньовану машину.

На Времівському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи біля Катеринівки та Богоявленки. Зараз ще тривають чотири атаки окупантів.

На інших напрямках - без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Армія рф від початку доби скинула на Україну 79 авіабомб та запустила понад 500 безпілотників18.09.24, 23:43 • 15080 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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