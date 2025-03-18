Google готовится приобрести стартап Wiz за рекордные 32 миллиарда долларов – СМИ
Киев • УНН
Alphabet согласилась приобрести Wiz, стартап израильской облачной безопасности, за 32 миллиарда долларов. Google Cloud считает, что решения Wiz хорошо подходят для клиентов.
Google готовится к одному из крупнейших приобретений в сфере кибербезопасности. Материнская компания Alphabet согласилась купить израильский стартап Wiz, который специализируется на облачной безопасности, за рекордные 32 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Alphabet согласилась купить стартап в сфере кибербезопасности Wiz не менее чем за 32 миллиарда долларов, сообщила во вторник
По информации, о сделке будет объявлено во вторник утром.
Дополнение
Ранее TechCrunch сообщало, что материнская компания Google Alphabet снова ведет продвинутые переговоры о приобретении стартапа облачной кибербезопасности Wiz.
Прошлым летом обе компании были близки к заключению сделки на сумму 23 млрд долларов, но сделка не состоялась.
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В этот раз обсуждаемая цена выше. В частности, по информации The Wall Street Journal, ориентировочная цена была около 30 миллиардов долларов.
Руководит проектом снова Томас Куриан, глава облачного подразделения Google.
Google Cloud считает, что продукты безопасности облака Wiz хорошо подходят для его клиентской базы, а годовой регулярный доход Wiz (ARR) также привлекателен. В июле прошлого года он составлял $500 млн, а в 2025 году планируется достичь $1 млрд в ARR.
Напомним
Ранее сообщалось, что компания Alphabet Inc., Google, ведет последние переговоры о приобретении AdHawk Microsystems Inc., производителя технологии отслеживания глаз.