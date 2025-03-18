Google готується придбати стартап Wiz за рекордні 32 мільярди доларів – ЗМІ
Київ • УНН
Alphabet погодилася придбати Wiz, стартап ізраїльської хмарної безпеки, за 32 мільярди доларів. Google Cloud вважає, що рішення Wiz добре підходять для клієнтів.
Google готується до одного з найбільших придбань у сфері кібербезпеки. Материнська компанія Alphabet погодилася купити ізраїльський стартап Wiz, який спеціалізується на хмарній безпеці, за рекордні 32 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Alphabet погодилася купити стартап у сфері кібербезпеки Wiz щонайменше за 32 мільярди доларів, повідомила у вівторок
За інформацією, про угоду буде оголошено у вівторок вранці.
Доповнення
Раніше TechCrunch повідомляло, що материнська компанія Google Alphabet знову веде просунуті переговори про придбання стартапу хмарної кібербезпеки Wiz.
Минулого літа обидві компанії були близькі до укладення угоди на суму 23 млрд доларів, але угода не відбулася.
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Цього разу обговорювана ціна вища. Зокрема, за інформацією The Wall Street Journal, орієнтована ціна була близько 30 мільярдів доларів.
Керує проектом знову Томас Куріан, голова хмарного підрозділу Google.
Google Cloud вважає, що продукти безпеки хмари Wiz добре підходять для його клієнтської бази, а річний регулярний дохід Wiz (ARR) також привабливий. У липні минулого року він становив $500 млн, а в 2025 році планується досягти $1 млрд в ARR.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що компанія Alphabet Inc., Google, веде останні переговори про придбання AdHawk Microsystems Inc., виробника технології відстеження очей.