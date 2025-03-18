Google готується придбати стартап Wiz за рекордні 32 мільярди доларів – ЗМІ

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29639 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 45123 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50230 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56165 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68296 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 56989 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56120 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120233 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82010 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226703 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88664 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21323 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18198 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16992 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18562 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88684 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120233 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226703 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403659 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396056 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11165 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17001 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18207 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21337 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75290 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Google готується придбати стартап Wiz за рекордні 32 мільярди доларів – ЗМІ

Київ • УНН

 • 10798 перегляди

Alphabet погодилася придбати Wiz, стартап ізраїльської хмарної безпеки, за 32 мільярди доларів. Google Cloud вважає, що рішення Wiz добре підходять для клієнтів.

Google готується придбати стартап Wiz за рекордні 32 мільярди доларів – ЗМІ

Google готується до одного з найбільших придбань у сфері кібербезпеки. Материнська компанія Alphabet погодилася купити ізраїльський стартап Wiz, який спеціалізується на хмарній безпеці, за рекордні 32 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Alphabet погодилася купити стартап у сфері кібербезпеки Wiz щонайменше за 32 мільярди доларів, повідомила у вівторок 

За інформацією, про угоду буде оголошено у вівторок вранці. 

Доповнення 

Раніше TechCrunch повідомляло, що материнська компанія Google Alphabet знову веде просунуті переговори про придбання стартапу хмарної кібербезпеки Wiz.

Минулого літа обидві компанії були близькі до укладення угоди на суму 23 млрд доларів, але угода не відбулася. 

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд12.03.25, 13:55 • 16585 переглядiв

Цього разу обговорювана ціна вища. Зокрема, за інформацією The Wall Street Journal, орієнтована ціна була близько 30 мільярдів доларів.

Керує проектом знову Томас Куріан, голова хмарного підрозділу Google.

Google Cloud вважає, що продукти безпеки хмари Wiz добре підходять для його клієнтської бази, а річний регулярний дохід Wiz (ARR) також привабливий. У липні минулого року він становив $500 млн, а в 2025 році планується досягти $1 млрд в ARR.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що компанія Alphabet Inc., Google, веде останні переговори про придбання AdHawk Microsystems Inc., виробника технології відстеження очей.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
Financial Times
Reuters
Google
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29