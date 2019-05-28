Глава МИД Германии приедет в Украину в четверг

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 6186 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32442 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52974 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69128 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118384 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110567 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137016 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130146 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Глава МИД Германии приедет в Украину в четверг

Глава МИД Германии приедет в Украину в четверг

Киев  •  УНН

 • 9285 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Киев в четверг, 30 мая. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В четверг в Киев прибудет с визитом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас", - отметил украинский дипломат.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 24 мая провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства планировал провести переговоры и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также напомним, 27 мая в Берлине дипломатические советники президентов собрались для обсуждения будущего минского процесса.

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