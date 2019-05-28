Голова МЗС Німеччини приїде в Україну у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас приїде до Києва у четвер, 30 травня. Про це повідомив посол України у Берліні Андрій Мельник у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У четвер до Києва прибуде з візитом федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас", - зазначив український дипломат.
Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель 24 травня провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави планував провести переговори і з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Також нагадаємо, 27 травня у Берліні дипломатичні радники президентів зібралися для обговорення майбутнього мінського процесу.