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Зеленський планує провести переговори з Макроном

Зеленський планує провести переговори з Макроном

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський планує провести телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті АП.

В Адміністрації повідомили про телефонні переговори Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як зазначається, співрозмовники приділили увагу розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Володимир Зеленський та Ангела Меркель підтвердили обопільну зацікавленість в активізації зусиль з метою повернення миру на Донбас, у тому числі в рамках Нормандського формату. Були узгоджені перші спільні кроки у цьому напрямку.

У АП зазначили, що Президент України планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні відбулася розмова про Україну Путіна, Меркель і Макрона.

Українські Національні Новини

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