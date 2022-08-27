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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Глава МИД Германии готова к компромиссу по визам россиянам

Киев • УНН

 • 184994 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала готовность к компромиссу в европейских дебатах относительно туристических виз гражданам рф для въезда в Шенгенскую зону, которые некоторые члены блока предлагают запретить, пишет УНН со ссылкой на DW.

Глава МИД Германии готова к компромиссу по визам россиянам

Детали

Ведомство федерального канцлера и министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремления всех сторон, отметила Бербок накануне в Копенгагене.

При этом, по ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в россии" и не привлечь к ответственности их всех за войну, развязанную президентом рф владимиром путиным.

Анналена Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для россиян на въезд в ЕС.

Шольц до сих пор со скепсисом высказывался о предложении полного запрета на предоставление гражданам России шенгенских виз: "Это война путина, и поэтому мне очень трудно согласиться с этой идеей", - сказал он две недели назад в ходе летней пресс-конференции. 25 августа в ходе беседы с жителями Магдебурга он подтвердил свою позицию: "Это война путина. Не россиян. Такие обобщения никогда не следует делать". При этом Шольц добавил, что всегда можно внимательнее изучить отдельные детали. "Я также могу понять соседние страны", - указал он.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против россии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против полного запрета на въезд на территорию блока для российских граждан.

Члены ЕС Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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