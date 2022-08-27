Голова МЗС Німеччини готова до компромісу щодо віз росіянам

Деталі

Відомство федерального канцлера та міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання та прагнення всіх сторін, зазначила Бербок напередодні у Копенгагені.

При цьому, за її словами, важливо, щоб у ситуації жорстокої агресивної війни "не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну, розв'язану президентом рф володимиром путіним.

Бербок підкреслила, що канцлер ФРН Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути запроваджена спільна заборона для росіян на в'їзд до ЄС.

Шольц досі зі скепсисом висловлювався про пропозицію повної заборони на надання громадянам рф шенгенських віз. "Це війна путіна і тому мені дуже важко погодитися з цією ідеєю", - сказав він два тижні тому під час літньої прес-конференції. 25 серпня під час бесіди з жителями Магдебурга він підтвердив свою позицію: "Це війна путіна. Не росіян. Такі узагальнення ніколи не слід робити". При цьому Шольц додав, що завжди можна уважніше вивчити окремі деталі. "Я також можу зрозуміти сусідні країни", - зазначив він.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти повної заборони в'їзд на територію блоку для російських громадян.

Члени ЄС Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які межують з рф, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить заборону на видачу туристичних віз на рівні блоку, заявив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.