Боррель проти повної заборони на в'їзд росіян до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив проти пропозиції закрити в'їзд на територію блоку для російських громадян, пише УНН з посиланням на DW.
Цитата
"Заборонити в'їзд усім росіянам - не найкраща ідея. Нам потрібно бути більш вибірковими", - сказав він на пресконференції в Іспанії.
Деталі
Боррель зазначив, що деякі країни вже вжили певних заходів щодо заборони на візи для росіян, інші не збираються це підтримувати. На думку очільника європейської дипломатії, це питання було б краще спочатку обговорити на рівні ЄС.
Європа не повинна відчиняти двері для російських олігархів, але "є багато росіян, які хочуть тікати з країни, бо не бажають жити в такій ситуації", зазначив він.
Доповнення
На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.