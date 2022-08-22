Боррель против полного запрета на въезд россиян в ЕС

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"Запретить въезд всем россиянам – не лучшая идея. Нам нужно быть более выборочными", - сказал он на пресс-конференции в Испании.

Детали

Боррель отметил, что некоторые страны уже приняли определенные меры по запрету на визы для россиян, другие не собираются это поддерживать. По мнению главы европейской дипломатии, этот вопрос лучше было бы сначала обсудить на уровне ЕС.

Европа не должна открывать двери для российских олигархов, но "есть много россиян, которые хотят убегать из страны, потому что не желают жить в такой ситуации", отметил он.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.