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Боррель против полного запрета на въезд россиян в ЕС

Киев • УНН

 • 105668 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против предложения закрыть въезд на территорию блока для российских граждан, пишет УНН со ссылкой на DW.

Боррель против полного запрета на въезд россиян в ЕС

Цитата

"Запретить въезд всем россиянам – не лучшая идея. Нам нужно быть более выборочными", - сказал он на пресс-конференции в Испании.

Детали

Боррель отметил, что некоторые страны уже приняли определенные меры по запрету на визы для россиян, другие не собираются это поддерживать. По мнению главы европейской дипломатии, этот вопрос лучше было бы сначала обсудить на уровне ЕС.

Европа не должна открывать двери для российских олигархов, но "есть много россиян, которые хотят убегать из страны, потому что не желают жить в такой ситуации", отметил он.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.

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