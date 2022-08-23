Якщо ЄС не заборонить візи для росіян, це можуть зробити межуючі з рф країни - МЗС Литви

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61576 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69470 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81484 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86913 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97450 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150607 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70871 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151076 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109775 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69428 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
46%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20519 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22108 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23398 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12413 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13325 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61572 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150606 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174707 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151074 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96356 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98971 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43545 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46931 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61533 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Якщо ЄС не заборонить візи для росіян, це можуть зробити межуючі з рф країни - МЗС Литви

Київ • УНН

 • 171483 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Члени Європейського Союзу Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які межують з рф, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить заборону на видачу туристичних віз на рівні блоку, заявив у вівторок міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише УНН з посиланням на Delfi.

Якщо ЄС не заборонить візи для росіян, це можуть зробити межуючі з рф країни - МЗС Литви

Цитата

"Насамперед ми домагаємося європейського рішення тому, що воно найстійкіше, найвірніше з правової точки зору. (...) Якщо таке не знаходиться, ми не виключаємо можливість пошуку регіонального рішення, яке включало країни Балтії, Польщу, і потенційно Фінляндію", - сказав голова литовської дипломатії. 

Деталі

За словами литовського міністра, регіональне рішення, яке охопило б усі країни ЄС, що межують з рф, могло б бути схожим на те, що наразі в односторонньому порядку застосовується Естонією. "Я думаю, що воно було б схоже на те, про що сьогодні говорить Естонія, - що певні групи осіб, допуск яких був би сумнівним в інтересах нашої національної безпеки, не допускатимуться", - сказав Ландсбергіс.

Він також сказав, що у кожному випадку прикордонник держави ЄС має запитувати у громадянина рф, з якою метою він їде, а також може поцікавитись його ставленням до дій кремля щодо України.

"Литва може зробити це і в односторонньому порядку. Але, на мою думку, заходи ефективно працюють лише при застосуванні хоча б регіонального рішення", - додав він.

За його словами, найскладніше узгодити технічні питання. "Ми хочемо, щоб правила, якщо вони будуть узгоджені, застосовувалися однаково. Іншими словами, щоб людина, якій було відмовлено у в'їзді до Естонії, не отримала іншої відповіді ні в Латвії, ні в Литві", - заявив Ландсбергіс.

Перша зустріч міністрів держав регіону з цього питання має відбутися наступного тижня у Празі. Міністр каже, що також поки що не дано відповіді на запитання, чи слід відмовляти у в'їзді тільки російським туристам, або ще й білоруським.

За його словами, з урахуванням того, що Сейм Литви визнав рф державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни цієї країни, які прямують до Євросоюзу з туристичними цілями, не повинні перетинати кордони ЄС.

Ландсбергіс підкреслив, що гуманітарні візи особам, яких переслідує російський чи білоруський режим, і членам їхніх сімей видаватимуться.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти повної заборони в'їзд на територію блоку для російських громадян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29