Якщо ЄС не заборонить візи для росіян, це можуть зробити межуючі з рф країни - МЗС Литви

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"Насамперед ми домагаємося європейського рішення тому, що воно найстійкіше, найвірніше з правової точки зору. (...) Якщо таке не знаходиться, ми не виключаємо можливість пошуку регіонального рішення, яке включало країни Балтії, Польщу, і потенційно Фінляндію", - сказав голова литовської дипломатії.

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За словами литовського міністра, регіональне рішення, яке охопило б усі країни ЄС, що межують з рф, могло б бути схожим на те, що наразі в односторонньому порядку застосовується Естонією. "Я думаю, що воно було б схоже на те, про що сьогодні говорить Естонія, - що певні групи осіб, допуск яких був би сумнівним в інтересах нашої національної безпеки, не допускатимуться", - сказав Ландсбергіс.

Він також сказав, що у кожному випадку прикордонник держави ЄС має запитувати у громадянина рф, з якою метою він їде, а також може поцікавитись його ставленням до дій кремля щодо України.

"Литва може зробити це і в односторонньому порядку. Але, на мою думку, заходи ефективно працюють лише при застосуванні хоча б регіонального рішення", - додав він.

За його словами, найскладніше узгодити технічні питання. "Ми хочемо, щоб правила, якщо вони будуть узгоджені, застосовувалися однаково. Іншими словами, щоб людина, якій було відмовлено у в'їзді до Естонії, не отримала іншої відповіді ні в Латвії, ні в Литві", - заявив Ландсбергіс.

Перша зустріч міністрів держав регіону з цього питання має відбутися наступного тижня у Празі. Міністр каже, що також поки що не дано відповіді на запитання, чи слід відмовляти у в'їзді тільки російським туристам, або ще й білоруським.

За його словами, з урахуванням того, що Сейм Литви визнав рф державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни цієї країни, які прямують до Євросоюзу з туристичними цілями, не повинні перетинати кордони ЄС.

Ландсбергіс підкреслив, що гуманітарні візи особам, яких переслідує російський чи білоруський режим, і членам їхніх сімей видаватимуться.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти повної заборони в'їзд на територію блоку для російських громадян.