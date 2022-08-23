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Если ЕС не запретит визы для россиян, это могут сделать граничащие с рф страны - МИД Литвы

Киев • УНН

 • 171483 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Члены Европейского Союза Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Если ЕС не запретит визы для россиян, это могут сделать граничащие с рф страны - МИД Литвы

Цитата

"В первую очередь, мы добиваемся европейского решения потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если таковое не находится, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию", – сказал глава литовской дипломатии. 

Детали

По словам литовского министра, региональное решение, которое охватило бы все страны ЕС, граничащие с рф, могло бы походить на то, что сейчас в одностороннем порядке применяется Эстонией. "Я думаю, что оно было бы похоже на то, о чем сегодня говорит Эстония, — что определенные группы лиц, допуск которых был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не будут допускаться", - сказал Ландсбергис.

Он также сказал, что в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина россии, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям кремля в отношении Украины.

"Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения", - добавил он.

По его словам, сложнее всего согласовать технические вопросы. "Мы хотим, чтобы правила, если они будут согласованы, применялись одинаково. Другими словами, чтобы человек, которому было отказано во въезде в Эстонию, не получил другого ответа ни в Латвии, ни в Литве", - заявил Ландсбергис.

Первая встреча министров государств региона по этому вопросу должна пройти на следующей неделе в Праге. Министр говорит, что также пока не дан ответ на вопрос, следует ли отказывать во въезде только российским туристам или еще и белорусским.

По его словам, с учетом того, что Сейм Литвы признал рф государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, направляющиеся в Евросоюз с туристическими целями, не должны пересекать границы ЕС.

Ландсбергис подчеркнул, что гуманитарные визы лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей будут выдаваться.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против полного запрета на въезд на территорию блока для российских граждан.

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