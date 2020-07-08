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Глава Луганской ОГА просит Кабмин признать лесные пожары ЧС государственного уровня

Глава Луганской ОГА просит Кабмин признать лесные пожары ЧС государственного уровня

Киев  •  УНН

 • 20417 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай просит Кабинет министров Украины признать лесные пожары на территории области чрезвычайной ситуацией государственного уровня для выделения средств из государственного бюджета на ликвидацию последствий пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Председатель Луганской ОГА - руководитель областной ВГА Сергей Гайдай обратился в Кабмин о признании масштабных пожаров в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Лесоохотничьи хозяйства смогут осуществить вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы. Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании правительства. По предварительным оценкам, выгорело около пяти тысяч гектаров леса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сегодня проведено аэроразведку территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки.

К тушению пожара всего привлечено 231 единица техники и 744 человек личного состава. На месте трагедии работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы города Северодонецка и пгт Новоайдар - по 7 человек.

"Для принятия на временное размещение граждан, которые остались без крова, подготовлены два заведения, в которых одновременно можно разместить 110 человек. Все пострадавшие будут находиться в комфортных условиях и получать надлежащее питание, необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отметил Сергей Гайдай.

Кроме того, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 абонентов находятся без электроснабжения.

Без газоснабжения 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов работают в оперативном штабе на месте лесных пожаров в Луганской области.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.

Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них - 17 детей.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Также напомним, что в Луганской области не смогли использовать специализированный самолет из-за того, что боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком.

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