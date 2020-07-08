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Лісові пожежі на Луганщині: осередки горіння спостерігаються поблизу трьох сіл

Лісові пожежі на Луганщині: осередки горіння спостерігаються поблизу трьох сіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. На ранок середи, 8 липня, на території Новоайдарського району Луганської області спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу трьох сіл, досі було евакуйовано і відселено по 30 людей, 42 особи зверталися до лікарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"Станом на 7 годину 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу селя Смолянинове (квартали 136, 15, 16, 17, 20, 24), села Капітанове (квартали 74, 84, 80, 78) та села Воронове (квартали 24, 25, 26, 31, 32, 33). Площа пожежі встановлюється", - вказали у ДСНС.

Там нагадали, що о 16 годині 7 липня через пориви вітру до 20 м/с змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію села Смолянинове. "Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено", - додали у відомстві.

Внаслідок пожежі, за даними ДСНС, вогнем знищено в селі Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”. Інформація уточнюється.

Під час гасіння пожежі виявлено тіла 3 загиблих осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано. За медичною допомогою до лікарні зверталося 42 особи.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки, з них від ДСНС 638 осіб особового складу та 140 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

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