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На Луганщині у двох лісництвах сталася пожежа

На Луганщині у двох лісництвах сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. На Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Луганській області.

"6 липня о 13:21 надійшла інформація, що поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського (квартали 111, 112, 113, 114) та Охтирського (квартал 57) лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 60 га, з них 20 га верхової пожежі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 293 осіб та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 239 осіб особового складу та 51 одиниці техніки, від лісового господарства 51 особа та 19 одиниць техніки, від МО України 3 особи та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

Українські Національні Новини

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