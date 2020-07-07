На Луганщині у двох лісництвах сталася пожежа

"6 липня о 13:21 надійшла інформація, що поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського (квартали 111, 112, 113, 114) та Охтирського (квартал 57) лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 60 га, з них 20 га верхової пожежі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 293 осіб та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 239 осіб особового складу та 51 одиниці техніки, від лісового господарства 51 особа та 19 одиниць техніки, від МО України 3 особи та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі.