На Миколаївщині масштабна пожежа на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Вогнеборці ліквідовують пожежу, яка спалахнула напередодні, на сміттєзвалищі площею 1000 кв. м у Вітовському районі Миколаївської області. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" на вул Набережна, 2, у с. Мішково-Погорілове Вітовського району рятувальники отримали 1 липня о 16:59.
О 19:00 пожежу локалізовано на площі 1000 кв. м. Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, подекуди із наявністю окремих осередків відкритого горіння, додали у ДСНС.
У відомстві наголошують, що пожежі на цьому об’єкті "мають систематичний характер, підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті, а з настанням посушливої погоди є більш ймовірними".
"Мешканці найближчого населеного пункту обурені, адже на власних подвір’ях люди не можуть нормально дихати через задушливий їдкий дим", - додали у ГУ ДСНС.
Також вказано, що стосовно "забезпечення протипожежної безпеки на даному об‘єкті, маємо низку наявних порушень".
Нагадаємо, у Дніпрі горіло сміттєзвалище.