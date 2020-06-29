У Дніпрі горіло сміттєзвалище

На момент прибуття до місця події вогнеборців, площа займання складала вже близько 300 кв. м. Вогонь невпинно ширився відкритою територією.

Тож, до боротьби із вогняною стихією додатково були залучені відділення 1 та 5 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожено-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Пожежу локалізовано о 20:23 та ліквідовано о 21:00.

Вогнем знищено сміття на площі 450 кв. м.

До гасіння займання залучено 17 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у Дніпрі ліквідовано пожежу у приватному секторі.