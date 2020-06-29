У Дніпрі ліквідовано пожежу у приватному секторі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У неділю о 11:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ясельній Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За вказаною адресою направлені чергові відділення 3-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця вогнеборці встановили, що пожежа виникла у лазні на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Вогнем знищено дерев’яне внутрішнє оздоблення, домашні речі у приміщені лазні та пошкоджено дах будинку, також майно у кімнаті на другому поверсі. Загальна площа становить 50 кв. метрів.
О 12:32 пожежу локалізовано та о 13:15 ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі залучено 8 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
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