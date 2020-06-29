На Житомирщині горів приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У неділю о 10:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння господарчої будівлі на території приватного обійстя у с. Забріддя Черняхівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події виїхали фахівці місцевої пожежної охорони із сусіднього села Високе та 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Вже по прибуттю стало відомо, що вогнем охоплена цегляна будівля, що складалася із двох приміщень – сараю та літньої кухні. Існувала загроза перекидання горіння на ще одну, розташовану поруч.
Вже об 11:06 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:22 – ліквідували. Також їм вдалося врятувати іншу господарчу будівлю та оселю власників.
Вогнем знищено дах допоміжної будівлі та речі домашнього вжитку в середині.
На гасіння залучалося 6 рятувальників та 2 пожежні автомобілі.
За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок короткого замкнення електромережі. Остаточна причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Києві горів зачинений кіоск шаурми.