На Житомирщині горів приватний будинок

На місце події виїхали фахівці місцевої пожежної охорони із сусіднього села Високе та 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вже по прибуттю стало відомо, що вогнем охоплена цегляна будівля, що складалася із двох приміщень – сараю та літньої кухні. Існувала загроза перекидання горіння на ще одну, розташовану поруч.

Вже об 11:06 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:22 – ліквідували. Також їм вдалося врятувати іншу господарчу будівлю та оселю власників.

Вогнем знищено дах допоміжної будівлі та речі домашнього вжитку в середині.

На гасіння залучалося 6 рятувальників та 2 пожежні автомобілі.

За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок короткого замкнення електромережі. Остаточна причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві горів зачинений кіоск шаурми.