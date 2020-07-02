В Николаевской области масштабный пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Пожарные ликвидируют пожар, вспыхнувший накануне, на свалке площадью 1000 кв. м в Витовском районе Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" на ул. Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово Витовского района спасатели получили 1 июля в 16:59.
В 19:00 пожар локализован на площади 1000 кв. м. Ликвидация продолжается, ведь почти по всему периметру есть очаги, которые тлеют, иногда с наличием отдельных очагов открытого горения, добавили в ГСЧС.
В ведомстве отмечают, что пожары на этом объекте "имеют систематический характер, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте, а с наступлением засушливой погоды являются более вероятными".
"Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать из-за удушливого едкого дыма", - добавили в ГУ ГСЧС.
Также указано, что относительно "обеспечения противопожарной безопасности на данном объекте, имеем ряд имеющихся нарушений".
Напомним, в Днепре горела свалка.