В Николаевской области масштабный пожар на свалке

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Пожарные ликвидируют пожар, вспыхнувший накануне, на свалке площадью 1000 кв. м в Витовском районе Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" на ул. Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово Витовского района спасатели получили 1 июля в 16:59.

В 19:00 пожар локализован на площади 1000 кв. м. Ликвидация продолжается, ведь почти по всему периметру есть очаги, которые тлеют, иногда с наличием отдельных очагов открытого горения, добавили в ГСЧС.

В ведомстве отмечают, что пожары на этом объекте "имеют систематический характер, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте, а с наступлением засушливой погоды являются более вероятными".

"Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать из-за удушливого едкого дыма", - добавили в ГУ ГСЧС.

Также указано, что относительно "обеспечения противопожарной безопасности на данном объекте, имеем ряд имеющихся нарушений".

Напомним, в Днепре горела свалка.

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