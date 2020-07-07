В Луганской области в двух лесничествах произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
"6 июля в 13:21 поступила информация, что вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничеств возник лесной пожар на площади около 60 га, из них 20 га верхового пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 293 человека и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 239 человек личного состава и 51 единица техники, от лесного хозяйства 51 человек и 19 единиц техники, от МО Украины 3 человека и 2 единицы техники.
Напомним, в Николаевской области произошел масштабный пожар на свалке.