Лісові пожежі на Луганщині: у лікарні 17 дітей та 10 дорослих, одна людина померла

"Чоловік 1962 року народження, який знаходився у важкому стані та перебував в реанімації з термічними опіками, сьогодні о 3:00 помер", - вказали в Офісі.

При цьому вказано, що вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли.

"Загалом у місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей. Зі слів лікарів, їхній стан стабільний", - додали в Офісі.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.