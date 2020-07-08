Лісові пожежі на Луганщині: у лікарні 17 дітей та 10 дорослих, одна людина померла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, з них 17 дітей. Один чоловік помер у лікарні вночі. Про це повідомили в Офісі Омбудсмена у Telegram-каналі, передає УНН.
"Чоловік 1962 року народження, який знаходився у важкому стані та перебував в реанімації з термічними опіками, сьогодні о 3:00 помер", - вказали в Офісі.
При цьому вказано, що вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли.
"Загалом у місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей. Зі слів лікарів, їхній стан стабільний", - додали в Офісі.
Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.