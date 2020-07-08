Авіація не може оперативно гасити пожежі на Луганщині через бойовиків – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. На Луганщині не змогли використати спеціалізований літак через те, що бойовики відмовилися забезпечити режим тиші для гасіння пожежі під Сєвєродонецьком. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН із посланням на пресслужбу ОДА.
"Я вже говорив з Президентом, головою ДСНС України та Міністром оборони України щодо допомоги. Наразі нам були готові направити спеціалізований літак з Харкова, щоб загасити полум’я з повітря, але з того боку нам не підтвердили "режим тиші", – зазначив Гайдай.
За його словами, причини загоряння ще остаточно не встановлені, версія підпалу також не виключається. Наразі усі літні люди з села Смолянинове евакуйовані та розміщені у лікарнях на спеціально підготовлених базах. Вони забезпечені усім необхідним та отримують кваліфіковану медичну допомогу.
Як повідомлялося в УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.
Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, з них - 17 дітей. Осередки горіння спостерігаються поблизу трьох сіл.