Голова Луганської ОДА просить Кабмін визнати лісові пожежі НС державного рівня

“Голова Луганської ОДА — керівник обласної ВЦА Сергій Гайдай звернувся до Кабміну щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Лісомисливські господарства зможуть здійснити вирубку погорілого лісу та почати рекультиваційні роботи. Питання буде розглянуте сьогодні на засіданні уряду. За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні проведено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки.

До гасіння пожежі загалом залучено 231 одиницю техніки та 744 осіб особового складу. На місці трагедії працюють 9 автомобілів та 25 співробітників служби екстреної медичної допомоги.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). Госпіталізовано до лікарень міста Сєвєродонецька та смт Новоайдар — по 7 людей.

“Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб. Усі постраждалі перебуватимуть у комфортних умовах та отримуватимуть належне харчування, необхідну медичну та психологічну допомогу”, — наголосив Сергій Гайдай.

Окрім того, внаслідок пожежі у селищах Олександрівка та Смолянинове 1000 абонентів перебувають без електропостачання.

Без газопостачання 1291 абонент у Смоляниновому, Гречишкиному, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, очільники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов працюють в оперативному штабі на місці лісових пожеж у Луганській області.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, з них — 17 дітей.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.

Також нагадаємо, що на Луганщині не змогли використати спеціалізований літак через те, що бойовики відмовилися забезпечити режим тиші для гасіння пожежі під Сєвєродонецьком.