Год-полтора: Бельгия озвучила сроки отправки F-16 Украине

Бельгия собирается отправить истребители F-16 Украине после ввода в эксплуатацию собственных F-35, что может занять гол-полтора, сообщил во вторник министр обороны Бельгии Тео Франкен на форуме Центра европейской политики (EPC), пишет УНН.

Программа поставок F-16 в Украину - да, мы продолжим эти поставки, но по графику. Это означает, что первые 3, а не 4 F-35, уже прибыли, нам нужно их обработать... Так что сейчас у нас есть первый этап, но они должны быть введены в эксплуатацию. Это займет, я думаю, год-полтора. Когда у нас будет оперативная способность, мы сможем поставить наши F-16 для Украины. Так что это очень важный этап