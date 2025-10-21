$41.760.03
Год-полтора: Бельгия озвучила сроки отправки F-16 Украине

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Бельгия продолжит поставки F-16 Украине по графику, после ввода в эксплуатацию первых трех F-35. Это займет от года до полутора, после чего Бельгия сможет предоставить F-16 Украине.

Год-полтора: Бельгия озвучила сроки отправки F-16 Украине

Бельгия собирается отправить истребители F-16 Украине после ввода в эксплуатацию собственных F-35, что может занять гол-полтора, сообщил во вторник министр обороны Бельгии Тео Франкен на форуме Центра европейской политики (EPC), пишет УНН.

Программа поставок F-16 в Украину - да, мы продолжим эти поставки, но по графику. Это означает, что первые 3, а не 4 F-35, уже прибыли, нам нужно их обработать... Так что сейчас у нас есть первый этап, но они должны быть введены в эксплуатацию. Это займет, я думаю, год-полтора. Когда у нас будет оперативная способность, мы сможем поставить наши F-16 для Украины. Так что это очень важный этап

- сказал Франкен.

"Мы предоставим их так быстро, как сможем", - добавил бельгийский министр обороны.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16 в 2026 году.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Бельгия
Украина
F-16 Fighting Falcon