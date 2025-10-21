Год-полтора: Бельгия озвучила сроки отправки F-16 Украине
Киев • УНН
Бельгия продолжит поставки F-16 Украине по графику, после ввода в эксплуатацию первых трех F-35. Это займет от года до полутора, после чего Бельгия сможет предоставить F-16 Украине.
Бельгия собирается отправить истребители F-16 Украине после ввода в эксплуатацию собственных F-35, что может занять гол-полтора, сообщил во вторник министр обороны Бельгии Тео Франкен на форуме Центра европейской политики (EPC), пишет УНН.
Программа поставок F-16 в Украину - да, мы продолжим эти поставки, но по графику. Это означает, что первые 3, а не 4 F-35, уже прибыли, нам нужно их обработать... Так что сейчас у нас есть первый этап, но они должны быть введены в эксплуатацию. Это займет, я думаю, год-полтора. Когда у нас будет оперативная способность, мы сможем поставить наши F-16 для Украины. Так что это очень важный этап
"Мы предоставим их так быстро, как сможем", - добавил бельгийский министр обороны.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16 в 2026 году.