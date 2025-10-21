Рік-півтора: Бельгія озвучила терміни відправки F-16 Україні

Бельгія збирається відправити винищувачі F-16 Україні після введення в експлуатацію власних F-35, що може зайняти рік-півтора, повідомив у вівторок міністр оборони Бельгії Тео Франкен на форумі Центру європейської політики (EPC), пише УНН.

Програма поставок F-16 в Україну - так, ми продовжимо ці поставки, але за графіком. Це означає, що перші 3, а не 4 F-35, уже прибули, нам потрібно їх опрацьовувати... Тож зараз у нас є перший етап, але вони повинні бути введені в експлуатацію. Це займе, я думаю, рік-півтора. Коли у нас буде оперативна спроможність, ми зможемо поставити наші F-16 для України. Тож це дуже важливий етап