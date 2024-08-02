Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборациониста Владимира Боенко - руководителя оккупационной "таможни днр" во временно захваченной части территории Донецкой области, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным правоохранителей, на "должности" Боенко обеспечивает переброску военной техники, вооружения и боеприпасов из россии на восточный фронт Украины.

Для этого он передал командованию вооруженных сил рф бывшие склады и ангары Донецкой таможни общей площадью в тысячи квадратных метров.

Сейчас оккупанты используют захваченные помещения как транзитные логистические центры для дальнейшей переправки вооружений, в частности тяжелой бронетехники, на передовую.

По данным следствия, до временного захвата Донецка фигурант был заместителем начальника восточного регионального управления Государственной таможенной службы Украины.

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Однако, в апреле 2014 года чиновник пошел на сотрудничество с подконтрольными россии террористами "днр", а впоследствии получил "назначение" в местную оккупационную администрацию рф.

Там он долгое время занимался вывозом с временно захваченной части территории региона в страну-агрессора агропромышленной, угольной и металлургической продукции.

Затем в ноябре 2022 года коллаборационист стал главой оккупационной "таможни" в Донецке.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Боенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории на востоке Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.