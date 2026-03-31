30 марта, 17:17
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
30 марта, 13:48
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
30 марта, 12:43
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал главный эффект атак по нефтяным и военным объектам рф

Киев • УНН

 • 2352 просмотра

Александр Сырский объяснил важность атак на нефтегазовую и оборонную инфраструктуру рф. Это подрывает военный потенциал и финансирование агрессора.

Украина рассматривает удары по объектам на территории россии как стратегически важные действия, позволяющие уменьшать наступательный и военно-промышленный потенциал агрессора. В частности, цель таких атак - нефтяная, газодобывающая и оборонная инфраструктура, которая обеспечивает россии финансирование войны и производство вооружения, рассказал в интервью в эфире телемарафона Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

По его словам, удары ВСУ по территории рф успешны и имеют стратегическое значение для ослабления противника.

Это стратегические действия для нас, которые действительно успешны

- сказал Сырский.

Он пояснил, что среди основных целей для поражения - объекты нефтяной, газодобывающей и промышленной инфраструктуры. Именно за счет таких предприятий россия получает значительные валютные поступления, которые направляет на финансирование войны.

Сырский подчеркнул, что удары по таким объектам подрывают военно-промышленный потенциал агрессора. В частности, речь идет о заводах, производящих ракеты, боеприпасы, а также элементы систем управления для различных типов ракетного вооружения.

В качестве примера главнокомандующий ВСУ привел ряд предприятий, специализирующихся на изготовлении систем управления для баллистических и других ракет. Он убежден: поражение таких объектов - действенный инструмент уменьшения наступательного потенциала рф.

Отдельно Сырский прокомментировал удары по чувствительным для российского экспорта объектам, в частности "Усть-Луге" и "Приморску". Он отметил, что такие атаки уменьшают возможности россии экспортировать нефть, в том числе с использованием так называемого теневого флота.

Поражение таких чувствительных объектов, как "Усть-Луга", "Приморск", уменьшает возможности его экспорта нефти, в том числе и теневым флотом

- заявил Сырский.

Александра Василенко

