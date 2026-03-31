Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал главный эффект атак по нефтяным и военным объектам рф

Украина рассматривает удары по объектам на территории россии как стратегически важные действия, позволяющие уменьшать наступательный и военно-промышленный потенциал агрессора. В частности, цель таких атак - нефтяная, газодобывающая и оборонная инфраструктура, которая обеспечивает россии финансирование войны и производство вооружения, рассказал в интервью в эфире телемарафона Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

По его словам, удары ВСУ по территории рф успешны и имеют стратегическое значение для ослабления противника.

Это стратегические действия для нас, которые действительно успешны - сказал Сырский.

Он пояснил, что среди основных целей для поражения - объекты нефтяной, газодобывающей и промышленной инфраструктуры. Именно за счет таких предприятий россия получает значительные валютные поступления, которые направляет на финансирование войны.

Сырский подчеркнул, что удары по таким объектам подрывают военно-промышленный потенциал агрессора. В частности, речь идет о заводах, производящих ракеты, боеприпасы, а также элементы систем управления для различных типов ракетного вооружения.

В качестве примера главнокомандующий ВСУ привел ряд предприятий, специализирующихся на изготовлении систем управления для баллистических и других ракет. Он убежден: поражение таких объектов - действенный инструмент уменьшения наступательного потенциала рф.

Отдельно Сырский прокомментировал удары по чувствительным для российского экспорта объектам, в частности "Усть-Луге" и "Приморску". Он отметил, что такие атаки уменьшают возможности россии экспортировать нефть, в том числе с использованием так называемого теневого флота.

Поражение таких чувствительных объектов, как "Усть-Луга", "Приморск", уменьшает возможности его экспорта нефти, в том числе и теневым флотом - заявил Сырский.

