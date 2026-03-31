Головком ЗСУ Сирський назвав головний ефект атак по нафтових і військових об’єктах рф

Україна розглядає удари по об’єктах на території росії як стратегічно важливі дії, що дають змогу зменшувати наступальний і воєнно-промисловий потенціал агресора. Зокрема, ціль таких атак - нафтова, газовидобувна та оборонна інфраструктура, яка забезпечує росії фінансування війни та виробництво озброєння, розповів у інтерв'ю в ефірі телемарафону Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

За його словами, удари ЗСУ по території рф успішні та мають стратегічне значення для послаблення противника.

Це стратегічні дії для нас, які дійсно успішні - сказав Сирський.

Він пояснив, що серед основних цілей для ураження - об’єкти нафтової, газовидобувної та промислової інфраструктури. Саме коштом таких підприємств росія отримує значні валютні надходження, які спрямовує на фінансування війни.

Сирський наголосив, що удари по таких об’єктах підривають воєнно-промисловий потенціал агресора. Зокрема, йдеться про заводи, які виробляють ракети, боєприпаси, а також елементи систем управління для різних типів ракетного озброєння.

Як приклад, головнокомандувач ЗСУ навів низку підприємств, які спеціалізуються на виготовленні систем управління для балістичних та інших ракет. Він переконаний: ураження таких об’єктів - дієвий інструмент зменшення наступального потенціалу рф.

Окремо Сирський прокоментував удари по чутливих для російського експорту об’єктах, зокрема "Усть-Лузі" та "Приморську". Він зазначив, що такі атаки зменшують можливості росії експортувати нафту, у тому числі з використанням так званого тіньового флоту.

Ураження таких чутливих об'єктів, як "Усть-Луга", "Приморськ", зменшує можливості його експорту нафти, в тому числі й тіньовим флотом - заявив Сирський.

