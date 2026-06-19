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Главный конструктор Fire Point: бюрократическое давление не дает Европе производить более дешевое и эффективное оружие

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Европа начала осознавать, что необходимо эффективное и дешевое оружие, которое невозможно производить в условиях высокого бюрократического давления.

Главный конструктор Fire Point: бюрократическое давление не дает Европе производить более дешевое и эффективное оружие

Главная проблема Европы – забюрократизированность, которая не позволяет ускорить производство эффективного и более дешевого вооружения. Об этом во время брифинга на международной выставке Eurosatory-2026 в Париже заявил сооснователь и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман, передает УНН.

Бюрократическое давление – это главная проблема Европы. Хорошо, что Европа начала переосмысливать оборонную стратегию – в марте 2025 года опубликовали Белую книгу ("Белую книгу по вопросам европейской обороны – Готовность 2030" - ред.), в октябре 2025-го – ReArm 2030. Мы видим, что Европа понимает: нужно оружие, которое работает не только на бумаге, а на поле боя. Но бюрократическое давление не дает производить дешевое и эффективное оружие. Например, крылатую ракету, которую наша компания создала за девять месяцев, мы еще два месяца кодифицировали в Украине. В Европе это заняло бы минимум пять лет. Все это время нужно удерживать команду инженеров, команду сотрудников – и еще юристов и менеджеров, которые заполняют бесполезные бумажки 

– пояснил Штилерман.

Он убежден, что снижение бюрократизма позволит европейским странам двигаться быстрее и создавать вооружение, которое будет демонстрировать более высокую эффективность, но стоить будет дешевле.

Если снизить бюрократическое давление — оружие сразу становится дешевле и эффективнее, потому что открывается рынок и приходит больше компаний. Кстати, принцип "цена = себестоимость плюс маржа", который применяется в США, сразу заставляет компании раздувать себестоимость – нанимать больше людей, платить больше зарплат, увеличивать цену. Уменьшение бюрократического давления позволит не так сильно увеличивать военный бюджет 

– считает главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

В качестве примера подхода, когда снижение бюрократического давления демонстрирует эффективность, он привел собственные продукты Fire Point: Flamingo стоит 600 тысяч долларов — летит, запускается с земли, дальность 3000 км, полезная нагрузка более тонны; дрон FP-1, несущий 60 кг на 500 км — стоит 55 тысяч долларов.

Еще одна проблема, которую видит Штилерман, это то, что европейские страны не усваивают уроки, через которые прошли украинцы в войне с россией.

Страны, которые совершают зло — россия, Северная Корея, Иран, Китай — обмениваются опытом во время войны. К сожалению, западные страны не усваивают уроков украинской войны. Мы видим это на примере Персидского залива: с точки зрения Украины, если бы на иранской территории был скоростной интернет — с имеющимися украинскими возможностями можно было бы немедленно установить зону поражения на 200 миль от побережья. Почему этого не происходит — я не имею ответа. Для нашей армии это сейчас элементарно 

– подчеркнул Штилерман.

Решение этих двух проблем, по его мнению, сейчас самое главное для европейцев.

Вот и все. Две проблемы: усвоить уроки украинской войны и уменьшить бюрократическое давление 

– сказал Штилерман.

Директор Института Жака Делора Сильви Мателли обозначила три основных урока, которые усваивает Европа на примере войны в Украине: возможность вооруженного конфликта в Европе; несоответствие запасов вооружения и промышленных мощностей; чрезмерная зависимость от США в сфере безопасности.

Путь к способности не просто поддерживать Украину, но и защищать себя – возможно, без США – очень, очень долгий и требует огромных средств. Вы знаете это лучше нас, потому что живете в состоянии войны. С начала войны в Украине, как мне кажется, мы усвоили три урока. Первый – возможность вооруженного конфликта высокой интенсивности в Европе, о котором мы десятилетиями не думали. Второй – неадекватность запасов, промышленных мощностей и цепочек поставок. Третий – хрупкость европейской безопасности из-за чрезмерной зависимости от США 

- считает Мателли.

Напомним

CEO и CTO Fire Point Ирина Терех рассказала, что Flamingo – процесс сертификации занял пять недель, включая все испытания.

FP-5 "Фламинго" – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета производства украинской компании Fire Point.

Разработана Flamingo для доставки заданной боевой нагрузки до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

В Fire Point подчеркивают, что FP-5 отличается простотой использования и низкой стоимостью. Это самая большая система своего класса, но она остается простой в производстве и запуске. Она не требует дорогих пусковых платформ - ее пусковые установки являются многоразовыми, что делает развертывание более экономичным.

В открытых источниках указывалось, что ракета построена на базе двигателей АИ-25 или АИ-25ТЛ, однако еще в марте 2026 года сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что компания завершает разработку собственного двигателя, который будет изготавливаться на производственных мощностях компании.

Евгений Царенко

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