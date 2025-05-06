Глава Пентагона приказал сократить на 20% четырехзвездочных генералов

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков
05:57 • 3510 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

04:48 • 8030 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
04:00 • 12141 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 39330 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 116985 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 178092 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 179784 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 176173 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 190256 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 238801 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
1м/с
73%
750 мм
Популярные новости

В Полтавской области школьник умер на уроке физкультуры

5 мая, 21:58 • 4564 просмотра

В Венгрии на потухшем вулкане обнаружили сокровища возрастом 3400 лет

5 мая, 23:26 • 6738 просмотра

Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

5 мая, 23:52 • 16788 просмотра

"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

02:03 • 7994 просмотра

Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

03:22 • 10729 просмотра
публикации

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

05:57 • 3510 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 74858 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 178092 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 179784 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 238801 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 2588 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 12438 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 77133 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 75809 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 81892 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Глава Пентагона приказал сократить на 20% четырехзвездочных генералов

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Министр обороны США приказал сократить на 20% четырехзвездочных генералов и адмиралов. Также сократят генералов Нацгвардии на 20%, а других генералов – на 10% для оптимизации должностей.

Глава Пентагона приказал сократить на 20% четырехзвездочных генералов

Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник отдал распоряжение о сокращении как минимум на 20% четырехзвездочных генералов и адмиралов в американских вооруженных силах, о чем заявил в служебной записке, адресованной высшему руководству Пентагона, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Он также приказал сократить как минимум 20% генералов Национальной гвардии США и 10% всех флагманов и генералов.

В одностраничной записке, размещенной на сайте Министерства обороны США, Хегсет сказал, что для "стимулирования инноваций и оперативного совершенства военные должны быть "не обременены ненужными бюрократическими слоями, которые мешают их росту и эффективности", и частью достижения этого является "устранение избыточной структуры сил для оптимизации и упорядочения должностей".

Хегсет объявил о записке в видео на X, пообещав: "Мы собираемся перераспределить ресурсы из раздутых штабных подразделений на наших бойцов".

Он не назвал сроки сокращений, но сказал, что они будут проведены "в срочном порядке".

Дополнение

По данным Министерства обороны США, по состоянию на 31 марта 2025 года насчитывалось 38 четырехзвездочных генералов или адмиралов (высшее воинское звание высшего офицерского состава в вооруженных силах США в мирное время).

Хегсет поднимал вопрос о количестве высших военных офицеров в прошлом. "Мы выиграли Вторую мировую войну с семью четырехзвездочными генералами. Сегодня у нас их 44", - говорил Хегсет на собрании в Пентагоне в феврале.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Пит Хегсетх
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Соединенные Штаты
Brent
$61.10
Bitcoin
$94,349.80
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,368.34
Ethereum
$1,798.93