Глава Пентагона приказал сократить на 20% четырехзвездочных генералов
Киев • УНН
Министр обороны США приказал сократить на 20% четырехзвездочных генералов и адмиралов. Также сократят генералов Нацгвардии на 20%, а других генералов – на 10% для оптимизации должностей.
Министр обороны США Пит Хегсет в понедельник отдал распоряжение о сокращении как минимум на 20% четырехзвездочных генералов и адмиралов в американских вооруженных силах, о чем заявил в служебной записке, адресованной высшему руководству Пентагона, пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Он также приказал сократить как минимум 20% генералов Национальной гвардии США и 10% всех флагманов и генералов.
В одностраничной записке, размещенной на сайте Министерства обороны США, Хегсет сказал, что для "стимулирования инноваций и оперативного совершенства военные должны быть "не обременены ненужными бюрократическими слоями, которые мешают их росту и эффективности", и частью достижения этого является "устранение избыточной структуры сил для оптимизации и упорядочения должностей".
Хегсет объявил о записке в видео на X, пообещав: "Мы собираемся перераспределить ресурсы из раздутых штабных подразделений на наших бойцов".
Он не назвал сроки сокращений, но сказал, что они будут проведены "в срочном порядке".
Дополнение
По данным Министерства обороны США, по состоянию на 31 марта 2025 года насчитывалось 38 четырехзвездочных генералов или адмиралов (высшее воинское звание высшего офицерского состава в вооруженных силах США в мирное время).
Хегсет поднимал вопрос о количестве высших военных офицеров в прошлом. "Мы выиграли Вторую мировую войну с семью четырехзвездочными генералами. Сегодня у нас их 44", - говорил Хегсет на собрании в Пентагоне в феврале.