Голова Пентагону наказав скоротити на 20% чотиризіркових генералів

Міністр оборони США Піт Геґсет у понеділок віддав розпорядження про скорочення як мінімум на 20% чотиризіркових генералів і адміралів в американських збройних силах, про що заявив у службовій записці, адресованій вищому керівництву Пентагону, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Він також наказав скоротити як мінімум 20% генералів Національної гвардії США і 10% усіх флагманів і генералів.



В односторінковій записці, розміщеній на сайті Міністерства оборони США, Геґсет сказав, що для "стимулювання інновацій та оперативної досконалості військові повинні бути "не обтяжені непотрібними бюрократичними верствами, які заважають їх зростанню та ефективності", і частиною досягнення цього є "усунення надлишкової структури сил для оптимізації і упорядкування посад".

Геґсет оголосив про записку у відео на X, пообіцявши: "Ми збираємося перерозподілити ресурси з роздутих штабних підрозділів на наших бійців".

Він не назвав терміни скорочень, але сказав, що їх буде проведено "в терміновому порядку".

Доповнення

За даними Міністерства оборони США, станом на 31 березня 2025 року налічувалося 38 чотиризіркових генералів або адміралів (найвище військове звання вищого офіцерського складу у збройних силах США у мирний час).

Геґсет порушував питання про кількість вищих військових офіцерів у минулому. "Ми виграли Другу світову війну з сімома чотиризірковими генералами. Сьогодні у нас їх 44", - казав Геґсет на зборах у Пентагоні в лютому.