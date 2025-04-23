Глава МИД Украины осудил нападение на туристов в Пахалгаме

На трагедию, которая произошла в горном курортном городке Индии, отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В своем Х-аккаунте (Twitter) он написал, что украинская сторона "решительно осуждает ужасное нападение" в Пахалгаме, передает УНН.

Мы решительно осуждаем ужасное нападение в Пахалгаме, индийском штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибло много людей. Когда гибнут невинные люди, это причиняет невыносимую боль. Такому насилию нет оправдания. В этот мрачный день Украина выражает солидарность с Индией. - говорится в публикации министра

Напомним

В горном курортном городке Пахалгам вооруженные нападающие открыли огонь по отдыхающим. Национальность погибших до сих пор не установлена, но известно о как минимум 20 жертвах.

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