Глава МЗС України засудив напад на туристів у Пахалгамі

На трагедію, яка сталася у гірському курортному містечку Індії відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своєму Х-акаунті (Twitter) він написав, що українська сторона "рішуче засуджує жахливий напад" у Пахалгамі, передає УНН.

Ми рішуче засуджуємо жахливий напад у Пахалгамі, індійському штаті Джамму та Кашмір, внаслідок якого загинуло багато людей. Коли гинуть невинні люди, це завдає нестерпного болю. Таке насильство немає виправдання. Цього похмурого дня Україна висловлює солідарність з Індією. - йдеться в публікації міністра

Нагадаємо

У гірському курортному містечку Пахалгам озброєні нападники відкрили вогонь по відпочивальниках. Національність загиблих досі не встановлена, але відомо про щонайменше 20 жертв.

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