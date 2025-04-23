Глава МЗС України засудив напад на туристів у Пахалгамі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на трагедію в Індії. Він засудив напад в Пахалгамі, де загинуло багато людей, висловивши солідарність з Індією.
На трагедію, яка сталася у гірському курортному містечку Індії відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своєму Х-акаунті (Twitter) він написав, що українська сторона "рішуче засуджує жахливий напад" у Пахалгамі, передає УНН.
Ми рішуче засуджуємо жахливий напад у Пахалгамі, індійському штаті Джамму та Кашмір, внаслідок якого загинуло багато людей. Коли гинуть невинні люди, це завдає нестерпного болю. Таке насильство немає виправдання. Цього похмурого дня Україна висловлює солідарність з Індією.
Нагадаємо
У гірському курортному містечку Пахалгам озброєні нападники відкрили вогонь по відпочивальниках. Національність загиблих досі не встановлена, але відомо про щонайменше 20 жертв.
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