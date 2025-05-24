Глава МИД Турции поедет в рф для обсуждения ситуации в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции едет в россию для обсуждения ситуации в Украине. Он планирует подчеркнуть заинтересованность Турции в достижении справедливого мира.
Министр иностранных дел Турции планирует посетить россию в понедельник для обсуждения ситуации в Украине после прямых переговоров, состоявшихся ранее в этом месяце в Стамбуле между сторонами конфликта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел Хакан Фидан намерен подчеркнуть своему российскому коллеге сергею лаврову заинтересованность Турции в "достижении справедливого и устойчивого мира в войне между россией и Украиной", сообщает государственное агентство Anadolu. Фидан также планирует провести переговоры с другими высокопоставленными чиновниками россии, включая заместителя президента владимира мединского.
На прошлой неделе российские и украинские делегации встречались в Стамбуле, с перспективой дальнейших переговоров на уровне лидеров. Однако единственным существенным результатом обсуждений стала договоренность об обмене пленными. путин не присутствовал и направил делегацию более низкого уровня.
Ожидается, что Фидан и лавров также обсудят региональные вопросы, в частности ситуацию в Сирии и Газе, а также торгово-энергетическое сотрудничество.
Напомним
В пятницу, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары.
Он также заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.
российский диктатор владимир путин не принимал участия в украинско-российских переговорах в Стамбуле. российскую делегацию возглавил помощник путина владимир мединский. В состав также вошли заместитель главы мид и заместитель министра обороны рф.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским. Украина обдумает дальнейшие шаги после разговора с президентом Турции Эрдоганом.