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Глава МИД Турции поедет в рф для обсуждения ситуации в Украине

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Министр иностранных дел Турции едет в россию для обсуждения ситуации в Украине. Он планирует подчеркнуть заинтересованность Турции в достижении справедливого мира.

Глава МИД Турции поедет в рф для обсуждения ситуации в Украине

Министр иностранных дел Турции планирует посетить россию в понедельник для обсуждения ситуации в Украине после прямых переговоров, состоявшихся ранее в этом месяце в Стамбуле между сторонами конфликта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Хакан Фидан намерен подчеркнуть своему российскому коллеге сергею лаврову заинтересованность Турции в "достижении справедливого и устойчивого мира в войне между россией и Украиной", сообщает государственное агентство Anadolu. Фидан также планирует провести переговоры с другими высокопоставленными чиновниками россии, включая заместителя президента владимира мединского.

На прошлой неделе российские и украинские делегации встречались в Стамбуле, с перспективой дальнейших переговоров на уровне лидеров. Однако единственным существенным результатом обсуждений стала договоренность об обмене пленными. путин не присутствовал и направил делегацию более низкого уровня.

Ожидается, что Фидан и лавров также обсудят региональные вопросы, в частности ситуацию в Сирии и Газе, а также торгово-энергетическое сотрудничество.

Напомним

В пятницу, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары.

Он также заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.

российский диктатор владимир путин не принимал участия в украинско-российских переговорах в Стамбуле. российскую делегацию возглавил помощник путина владимир мединский. В состав также вошли заместитель главы мид и заместитель министра обороны рф.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским. Украина обдумает дальнейшие шаги после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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