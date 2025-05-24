Глава МЗС Туреччини поїде у рф для обговорення ситуації в Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Туреччини їде до росії для обговорення ситуації в Україні. Він планує підкреслити зацікавленість Туреччини у досягненні справедливого миру.
Міністр закордонних справ Туреччини планує відвідати росію в понеділок для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів, що відбулися раніше цього місяця в Стамбулі між сторонами конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ Хакан Фідан має намір підкреслити своєму російському колезі сергію лаврову зацікавленість Туреччини в "досягненні справедливого і стійкого миру у війні між росією та Україною", повідомляє державне агентство Anadolu. Фідан також планує провести переговори з іншими високопосадовцями росії, включаючи заступника президента володимира мединського.
Минулого тижня російські та українські делегації зустрічалися в Стамбулі, з перспективою подальших переговорів на рівні лідерів. Проте єдиним суттєвим результатом обговорень стала домовленість про обмін полоненими. путін не був присутній і направив делегацію нижчого рівня.
Очікується, що Фідан і лавров також обговорять регіональні питання, зокрема ситуацію в Сирії та Газі, а також торговельно-енергетичну співпрацю.
Нагадаємо
У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари.
Він також заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну.
російський диктатор володимир путін не брав участі в українсько-російських переговорах у Стамбулі. російську делегацію очолив помічник путіна володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Україна обміркує подальші кроки після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.